S&T konkretisiert Übernahmeplan für Kontron

WIEN/LINZ (dpa-AFX) - Das im deutschen TecDAX gelistete IT-Systemhaus S&T, das zum taiwanesischen Foxconn-Konzern gehört, will eine Sachkapitalerhöhung umsetzen. Grund ist die geplante Verschmelzung der deutschen Kontron AG mit der S&T-Deutschland Holding AG, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Kleincomputerbauer Kontron soll nach 17 Jahren von der Börse verschwinden. Das Bezugsrecht der Aktionäre der S&T AG wird ausgeschlossen. Die Verschmelzung soll auf der Hauptversammlung der Kontron AG am 19. Juni und auf der Hauptversammlung der S&T Deutschland Holding AG am 20. Juni beschlossen werden./phs/tsk