Saar-CDU stimmt auf Parteitag für Koalitionsvertrag mit der SPD

NEUNKIRCHEN (AFP)--Knapp sieben Wochen nach der Landtagswahl im Saarland hat die CDU sich bei einem Landesparteitag in Neunkirchen für den Koalitionsvertrag mit der SPD entschieden. Die Entscheidung fiel am Freitagabend einstimmig, wie Parteisprecher Marc Speicher via Twitter mitteilte. Am Montag steht ein SPD-Parteitag an, am Mittwoch ist die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geplant.

Die CDU war bei der Landtagswahl Ende März klar stärkste Kraft vor der SPD geworden. Die beiden Parteien regieren bereits seit 2012 im Saarland zusammen. Anfang Mai einigten sie sich auf einen Koalitionsvertrag.

