Samsung kündigt weitere Zukäufe an

HONGKONG (dpa-AFX) - Samsung geht weiter auf Einkaufstour. Der südkoreanische Smartphone-Hersteller hat es insbesondere auf Start-ups und neue Technologien abgesehen. Mit den Zukäufen sollen die Geschäfte rund um künstliche Intelligenz und intelligente Autos sowie Sicherheit ausgebaut werden. "Es gibt viele innovative Firmen, die zu unserer Strategie passen", sagte Peter Koo, der bei Samsung die mobilen Dienste verantwortet, auf einer Investorenkonferenz am Montag in Hongkong.

Samsung hatte 2016 mehrere Firmen aus den genannten Branchen aufgekauft. Größter Brocken war der US-Autoelektronik-Spezialist Harman, der Samsung rund 8 Milliarden Dollar wert war. Gerade das Geschäft mit Software für sogenannte Connected Cars - Autos, die mit dem Internet verbunden sind - ist für Samsung wichtig, investiert doch auch die Konkurrenz bestehend aus der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) und dem iPhone-Hersteller Apple fleißig in diesem Segment./hoskate/das/stb