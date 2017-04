Santander steigert Gewinn stärker als erwartet

Dank eines Gewinnsprungs in dem südamerikanischen Land, dem größten Einzelmarkt der Santander , zog der Gewinn 15 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro an, wie die Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit verdiente die mit einem Börsenwert von 88 Milliarden teuerste Bank der Eurozone mehr als Experten erwartet hatten./zb/stb

MADRID (dpa-AFX)

