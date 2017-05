SAP-Chef erhofft sich starkes Wachstum durch Leonardo

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP-Chef Bill McDermott setzt große Hoffnungen in die neue Plattform Leonardo und das dadurch mögliche Wachstum. "Wenn wir es richtig machen, kann Leonardo in zehn Jahren größer sein als die bisherige SAP", sagte er dem Tagesspiegel (Montagsausgabe). SAP stelle Unternehmen damit Werkzeuge für das Internet der Dinge zur Verfügung und setze auf Technologien wie künstliche Intelligenz. "Damit wird es möglich, in Echtzeit Geschäftsmodelle zu simulieren, vorherzusagen und ganz neu zu erfinden", sagt McDermott.

Zur Kritik wegen seines hohen Gehalts 2016 sagte der SAP-Chef: "Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, daher verstehe ich sehr gut, dass das ein sensibles Thema ist." Er verteidigte aber die Höhe mit Verweis auf den harten Wettbewerb im Softwaregeschäft. Um zu gewinnen, brauche man die besten Köpfe. "Und die müssen wir gut bezahlen und zwar auf allen Ebenen", sagte McDermott.

Theoretisch könnte sich das Gehalt - je nach Berechnung zwischen 13 und 15 Millionen Euro für 2016 - bis auf 41 Millionen Euro erhöhen. Dazu müsste sich aber der Aktienkurs verdreifachen. Der Betrag sei daher eine Phantasie, so McDermott: "Ich habe nichts gegen Phantasien und Träume, aber bleiben wir doch auf dem Boden."

May 21, 2017

