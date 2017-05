Sat.1 enttäuscht von Gottschalk-Quote - dennoch Gespräche

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz enttäuschender Quoten zum Abschluss seiner Sat.1-Showreihe will der Münchner Privatsender mit Entertainer Thomas Gottschalk (66) weitermachen. "Leider haben die Zuschauer "Little Big Stars" nicht so sehr in ihr Herzen geschlossen wie wir", sagte eine Sat.1-Sprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wie es weitergeht, werden wir in Ruhe mit Thomas Gottschalk besprechen".

Die Showreihe "Little Big Stars", in der Kinder ihre Talente vorstellten, sollte zunächst vier Teile umfassen. Dann wurden drei ausgestrahlt. Bei der ersten Folge am 23. April schalteten noch 2,53 Millionen Zuschauer ein, bei der zweiten 2,29 Millionen und am Sonntag 1,76 Millionen. Vor wenigen Wochen hatten Sat.1 und Gottschalk noch durchblicken lassen, weitere Projekte im Köcher zu haben.

Ein Finale hat der Blondschopf mit Wohnsitzen in Malibu und Berlin noch im Mai: Am 28. Mai moderiert er die RTL-Infoshow "Mensch Gottschalk" - zum zweiten und letzten Mal, wie er im April ankündigte. Mit Kollege Günther Jauch (60) ist Gottschalk nach wie vor im Boot in der RTL-Show "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle"./cr/DP/fbr