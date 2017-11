Saudi-Arabien über Iran - "Das Maß ist voll"

Riad (Reuters) - Der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir hat dem Erzrivalen Iran ein aggressives Verhalten vorgeworfen.

"Wir reagieren auf diese Aggression und sagen: Das Maß ist voll", sagte der Politiker am Donnerstag in einem Reuters-Interview. So sei die libanesische Hisbollah ein Ableger der Iranischen Revolutionsgarden. Die Gruppe müsse sich entwaffnen lassen und eine politische Partei werden, um den Libanon zu stabilisieren.

Saudi-Arabien und der Iran ringen um die Vorherrschaft im Nahen Osten und liefern sich etwa im Jemen einen Stellvertreterkrieg. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Religion: Die Regierung in Riad sieht sich als Schutzmacht der Sunniten und der Iran als die der Schiiten.

Der libanesische Präsident Michel Aoun hatte Saudi-Arabien vorgeworfen, Regierungschef Saad Hariri als Geisel genommen zu haben. Der Politiker war am 4. November überraschend von seinem Amt zurückgetreten und hatte den Schritt bei einem Besuch in Saudi-Arabien erklärt. Nun soll der Sunnit Hariri nach Frankreich reisen. Französischen Diplomaten zufolge soll er damit das Königreich gesichtswahrend verlassen können.

Hariri hatte eine Einheitsregierung angeführt, in der die wichtigsten Gruppen des Libanons vertreten sind, darunter die Hisbollah. Seinen Schritt begründete er mit der Angst um sein Leben. Hariris Vater war 2005 bei einem Anschlag getötet worden.