Schäuble äußert sich zurückhaltend zu Euro-Ausweitung

Tallinn (Reuters) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble reagiert kühl auf den Vorschlag der EU-Kommission zur Aufnahme neuer Länder in den Euro.

"Für die Mitgliedschaft in der Eurozone sind ökonomische Kriterien erforderlich, die man erfüllen muss", sagte Schäuble in Tallinn am Rande eines EU-Treffens. Wenn die Kriterien nicht erfüllt seien, sei eine Aufnahme nicht im Interesse der Währungsunion, da ansonsten ihre Stabilität gefährdet werden könnte. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Mittwoch vorgeschlagen, den Euro in allen EU-Ländern einzuführen. Derzeit sind 19 der 28 EU-Länder im Euro.