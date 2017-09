Schäuble lässt persönliche Zukunft offen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Mittelbadischen Presse nicht auf einen Wunsch für sein künftiges Amt in der nächsten Legislaturperiode festgelegt. Auf die Frage, in welchem Amt er sich sehe, sagte der 75-Jährige, der als möglicher Bundestagspräsident ins Spiel gebracht worden ist: "Direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Offenburg - zum 13. Mal." Dies müsse "wohl eine Glückszahl" sein. "Und alles andere wird sich ergeben", erklärte Schäuble. "Ich mache mir so kurz nach der Wahl darüber keine Gedanken."

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, der ehemalige CDU-Landeschef und Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hatte Schäuble, den jetzigen CDU-Spitzenkandidaten in seinem Stammland, am Vortag als Bundestagspräsidenten empfohlen. "Wenn Kanzlerin Angela Merkel und Schäuble sich einig sind, wäre er der ideale Kandidat für das Amt des Bundestagspräsidenten", sagte Oettinger den Stuttgarter Nachrichten.

Schäuble hatte seinen Wahlkreis bei der Bundestagswahl am Sonntag erneut direkt gewonnen und vertritt ihn damit ununterbrochen seit 13 Legislaturperioden. Als dienstältester Abgeordneter soll er auch die erste Sitzung des neuen Bundestags eröffnen.

In dem Interview zeigte sich Schäuble aber "unglücklich über das Wahlergebnis" für seine Partei im Bund. "Wir müssen eine Antwort auf die Frage finden, wie eine freiheitliche, rechtsstaatliche und parlamentarische Demokratie stabil gehalten werden kann", mahnte er. Ohne die Große Koalition wären "der rechte und linke Rand im Parteienspektrum nicht so stark" geworden. "Die Große Koalition ist abgewählt." Dennoch gehe es nicht, eine Minute nach Schließung der Wahllokale wie die SPD zu sagen, wir gehen in die Opposition.

Zur Frage, ob eine Jamaika-Koalition eine Option für eine stabile Regierung sei, sagte Schäuble: "Sie muss. Wir brauchen eine stabile Regierung."

