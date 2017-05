Schäuble - Steuerwettbewerb Thema beim G7-Treffen in Bari

Bari (Reuters) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erwartet beim Treffen mit seinen G7-Kollegen im italienischen Bari lebhafte Debatten über die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump .

"Wir werden auch darüber sicherlich diskutieren", sagte Schäuble am Freitag vor Beginn der Beratungen. Ihn treibt die Sorge um, dass die angestrebten Steuersenkungen in den USA weltweit zu einem schädlichen Wettlauf um die niedrigsten Steuersätze führen könnten. Der Minister äußerte sich aber zuversichtlich, dass man gute Lösungen finde werde. "Ich glaube, dass wir mit unserem Unternehmenssteuersystem in Deutschland und Europa ganz gut aufgestellt sind", fügte er hinzu. Die US-Regierung hatte jüngst ihre Steuerpläne konkretisiert. Angepeilt sind demnach deutliche Entlastungen insbesondere für Firmen.

Nach Worten Schäubles soll bei dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) am Freitag und Samstag der Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und sozialem Zusammenhalt im Vordergrund stehen. Gastgeber Italien hat dieses Thema unter dem Stichwort "Inklusives Wachstum" ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Schäuble ergänzte, außerdem werde es um die Frage gehen, welche globalen Schlussfolgerungen in der Steuerpolitik aus der Digitalisierung der Wirtschaft gezogen werden sollen.

Diskutiert werden sollen ferner ein wirksameres Vorgehen gegen Finanzierungsquellen von Terrorismus und eine Erhöhung der Cyber-Sicherheit. Im Vorfeld des Treffens hatten sich die G7-Minister schon darauf verständigt, das mit der neuen US-Regierung strittige Thema Freihandel und Protektionismus auszuklammern.