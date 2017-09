Schäuble warnt vor einer Ost-West-Spaltung Europas

Offenburg (Reuters) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat vor einer Ost-West-Spaltung Europas gewarnt.

Mit Hinweis aus die britischen Austrittsentscheidung aus der EU sagte der CDU-Politiker am Montag in Offenburg: "Wenn wir jetzt eine neue Spaltung zwischen Ost und West bekommen würden,.... wäre das eine Katastrophe." Er fügte hinzu: "Wir müssen wissen: Wir werden eine gute Zukunft nur haben, das lehrt die Geschichte, wenn wir Europa zusammenhalten, aber das ganze Europa." Sicher sollten einige Staaten ein Stück vorangehen dürfen bei der EU-Integration. Aber in der EU müsse man aufpassen, dass nicht nur die großen Staaten bestimmten, sagte Schäuble bei einer Feier zu seinem 75. Geburtstag, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teilnahmen. Das habe er vom früheren Kanzler Helmut Kohl gelernt.

Schäuble nannte keine konkreten Gründe für die von ihm gesehene Spaltungsgefahr. Hintergrund dürfte aber die Differenz auch mit der Kanzlerin und CDU-Chefin über die Behandlungen etwa Ungarns sein. Merkel hatte dem EU-Land im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen auch mit Finanzsanktionen gedroht. Schäuble hatte dagegen davor gewarnt. Der Europäische Gerichtshof hatte Ungarn und die Slowakei verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban erklärte nach dem EuGH-Urteil, sein Land werde dies dennoch nicht tun.[nL5N1LW43S]