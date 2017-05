Schäuble warnt vor Folgen einer Destabilisierung Afrikas

Durban (Reuters) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht in der Stärkung Afrikas einen zentralen Schlüssel gegen Massenflucht und weitere globale Krisen.

Besonders in Afrika seien wegen Hungersnöten, Naturkatastrophen, Kriegen und Terrorismus sowie wegen des Klimawandels Millionen Menschen auf der Flucht, warnte Schäuble am Donnerstag bei einer Wirtschaftskonferenz im südafrikanischen Durban. Die davon ausgehenden geopolitischen Gefahren seien größer als zum Beispiel die des EU-Austritts Großbritanniens oder der französischen Präsidentenwahl. Damit setzte Schäuble den Ton für die unter deutscher G20-Präsidentschaft stattfindende Afrika-Konferenz im Juni in Deutschland.

Sollte der Abstand zwischen armen und reichen Nationen sowie zwischen Arm und Reich innerhalb der Gesellschaften weiter wachsen, würde dies zu enormen Problemen führen, mahnte Schäuble beim "World Economic Forum on Africa 2017". "Wir müssen uns wieder mit Afrika befassen." Es müsse gelingen, den Kontinent in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zu stabilisieren. Afrika rangiert auf der Agenda für die deutsche Präsidentschaft der Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) weit oben. Dabei steht ein Aktionsplan ("Compact with Africa") im Zentrum, mit dem Investitionen auf dem Kontinent und die Modernisierung der Infrastruktur angeschoben werden sollen.

Südafrikas Finanzminister Malusi Gigaba sagte nach einem Treffen mit Schäuble, der "Compact with Africa" könne helfen, das wirtschaftliche Potenzial des Kontinents zu entzünden. Ziel der G20-Afrika-Partnerschaft ist es, zwischen afrikanischen Staaten, internationalen Organisationen und Partnerländern Investitionspartnerschaften zu entwickeln. Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge müssen bis 2035 jährlich rund 18 Millionen neue Arbeitsplätze in der Region Subsahara-Afrika entstehen, um junge Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Die Zahl der Menschen in Afrika wird sich bis 2050 schätzungsweise auf rund 2,5 Milliarden verdoppeln.

BUNDESREGIERUNG WILL UNTERNEHMEN VERNETZEN

Gleichzeitig sind viele Staaten Afrikas im Aufwind. Die Volkswirtschaften des Kontinents wuchsen 2016 durchschnittlich um rund 3,7 Prozent und damit schneller als die gesamte Weltwirtschaft mit 3,1 Prozent. Auch als Reaktion auf den Flüchtlingszustrom hatte die Bundesregierung eine eigene Initiative "Pro! Afrika" gestartet. Dem Wirtschaftsministerium zufolge ist geplant, deutsche und afrikanische Unternehmen zu vernetzen. Konkret sind etwa der Ausbau der Außenhandelskammern, die Förderung betrieblicher Ausbildung und der Aufbau eines Startup-Finanzierungsfonds geplant, der zunächst mit 100 Millionen Euro ausgestattet wird. Außerdem sollen Hermes-Bürgschaften, mit denen der Bund Exportkredite absichert, attraktiver gestaltet und Wirtschaftskommissionen mit Vertretern deutscher und afrikanischer Unternehmen eingerichtet werden.

Der deutsche Außenhandel mit Afrika betrug 2016 rund 41 Milliarden Euro, davon mit Afrika südlich der Sahara rund 24 Milliarden Euro. Während die deutschen Importe 16,5 Milliarden umfassten, beliefen sich die Exporte auf 24,5 Milliarden Euro.