Schäuble zu Griechenland: "Die letzten Zahlen sind positiv"

BERLIN (Dow Jones)--Griechenland kann noch im Mai mit der nächsten Überweisung aus dem laufenden Hilfsprogramm rechnen. "Wenn die griechische Regierung alle Vereinbarungen einhält, könnten die Euro-Finanzminister am 22. Mai die Überprüfung abschließen und danach zeitnah die nächste Rate freigeben", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er mahnte: "Je länger das dauert, desto mehr werden Märkte und Wirtschaft verunsichert."

Die Experten, die in Athen den Fortschritt der Reformen überprüften, schlössen ihren Bericht in dieser Woche ab. Der Internationale Währungsfonds werde seine Beteiligung "auch offiziell in den nächsten Wochen entscheiden", sagte Schäuble. Er lobte den Fortschritt der Reformen in Griechenland. Die letzten Zahlen seien positiv. Er wisse, dass gerade die erneute Anpassung der Renten schwierig sei.

April 29, 2017

