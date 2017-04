Schlecker-Prozess: Zeugen sollen Einblick in Geschäftsgebaren geben

STUTTGART (dpa-AFX) - Im Bankrottprozess gegen die Familie Schlecker soll die Vernehmung weiterer Zeugen Einblick in das Geschäftsgebaren von Anton Schlecker und seinen Kindern bringen. Am Dienstag (9.00 Uhr) steht unter anderem ein ehemaliger Geschäftsführer der Logistikgesellschaft im Zeugenstand, deren Gesellschafter Anton Schleckers Kinder waren. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Anklage bemängelt, dass die Verträge zwischen der Gesellschaft LDG, die sich um die Logistik für die Schlecker-Drogeriemärkte kümmerte, zu teuer waren. Die hohen Preise sollen der Gesellschaft der Kinder geholfen, der später insolventen Drogeriemarktkette aber geschadet haben.

Europas ehemals größte Drogeriekette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 25 000 Menschen in Deutschland und ebenso viele im Ausland verloren ihren Arbeitsplatz.

Neben Anton Schlecker selbst müssen sich auch seine beiden Kinder Meike und Lars in dem Prozess verantworten. Ihnen wird unter anderem Insolvenzverschleppung und Untreue bei der LDG vorgeworfen./ang/DP/tos