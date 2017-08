Streit zwischen Deutschland und Türkei eskaliert weiter

Berlin (Reuters) - Die von der Türkei veranlasste Festnahme des deutschen Autors Dogan Akhanli in Spanien und Angriffe von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sorgen für eine weitere Verschlechterung in den angespannten Beziehungen zwischen den beiden Nato-Partnern.

Gabriel telefonierte am Samstag mit seinem spanischen Kollegen Jose Manuel Garcia-Margallo, um eine Auslieferung Akhanlis in die Türkei zu verhindern. Nach einer Anhörung vor einem Madrider Gericht kam der Schriftsteller nach Angaben seines Anwalts Ilias Uyar am Sonntag wieder frei, muss aber zunächst in Madrid bleiben. Erdogan selbst legte im Streit über seinen Aufruf zum Boykott bestimmter Parteien bei der Bundestagswahl nach und griff Gabriel wegen dessen Kritik daran persönlich an.

Der seit 1992 in Köln lebende Akhanli war in Granada aufgrund eines internationalen türkischen Haftbefehls festgenommen worden. Die Festnahme zeige den Versuch Erdogans, seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen und weltweit gegen unliebsame und kritische Stimmen vorzugehen, erklärte Anwalt Uyar. In seinen Werken setzt sich Akhanli unter anderem für das Gedenken und die Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich ein.

Wegen einer Bundestags-Resolution, in der die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern während des Ersten Weltkrieges als Völkermord bezeichnet wird, hatte die Türkei den Besuch von Bundestagsabgeordneten bei deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt Incirlik untersagt. Daraufhin wurden die deutschen Einheiten, die den internationalen Kampf gegen die IS-Miliz unterstützen, nach Jordanien verlegt.[nL8N1J43RF]

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind zudem wegen der Verhaftung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner angespannt. Umgekehrt wirft die Türkei Deutschland vor, Unterstützern des gescheiterten Militärputsches vom Sommer 2016 Schutz zu gewähren.

SPD UND GRÜNE FORDERN POLITISCHE KONSEQUENZEN

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nannte die Festnahme Akhanlis einen Vorgang von "wirklich dramatischer Bedeutung". Erdogan greife im Rahmen seines "paranoiden Gegenputsches" nun auch "Bürger unseres Landes auf dem Territorium von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union an". Es mache keinen Sinn, in der aktuellen Situation mit der Türkei noch weiter über die Zollunion zu verhandeln. "Das, was Herr Erdogan macht, ist eine systemische Grenzüberschreitung." Grünen-Chef Cem Özdemir sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", die polizeiliche Zusammenarbeit mit der Türkei müsse einer Neubewertung unterzogen werden. "Offensichtlich arbeitet die türkische Justiz nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien", sagte er.

ERDOGAN: GABRIEL KENNT SEINEN PLATZ NICHT

Im Streit über seinen Aufruf an türkischstämmige Deutsche zum Boykott von Union, SPD und Grünen bei der Bundestagswahl griff Erdogan Außenminister Gabriel an. "Wer sind Sie, dass Sie mit dem Präsidenten der Türkei reden?", sagte er auf einer Veranstaltung seiner Partei AKP in der Provinz Denizli am Samstagabend. Gabriel solle mit dem türkischen Außenminister sprechen und seinen "Platz kennen". "Er versucht, aufzustehen und uns zu belehren. Welche Erfahrung haben Sie in der Politik, wie alt sind Sie?" Gabriel hatte von einem bislang einmaligen Eingriff in die Souveränität Deutschlands gesprochen. Ungeachtet dessen wiederholte Erdogan seinen auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Spitzenvertretern anderer Parteien als unannehmbare Einmischung kritisierten Boykottaufruf.

Dieser rief auch den österreichischen Außenminister Sebastian Kurz auf den Plan, der Erdogan vor Einmischung in die Parlamentswahl seines Landes warnte. Erdogan versuche die türkischstämmigen Gemeinschaften in anderen Ländern zu instrumentalisieren, sagte Kurz der Zeitung "Welt am Sonntag". Damit trage die Türkei heimische Probleme in die EU hinein. Das gelte insbesondere für Deutschland und Österreich. Einmischungen bei der vorgezogenen Nationalratswahl am 15. Oktober werde sein Land keinesfalls akzeptieren. Österreich gehört in der EU zu den lautstärksten Kritikern der Türkei und der Beitrittsverhandlungen mit dem Land.