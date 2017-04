Schulz kontert Merkel - Kanzlerin hält Sonntagsreden

Essen (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel Lippenbekenntnisse bei der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit vor.

Innovation sei kein Begriff für Sonntagsreden oder Samstagsreden, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Essen mit Blick auf die CDU-Chefin. Diese hatte Schulz am Vortag vorgehalten, von Gerechtigkeit zu reden, dabei aber zu vergessen, "dass Gerechtigkeit ohne Innovation nicht klappt". Schulz konterte: "Innovation braucht man jeden Tag in der Bildungslandschaft." Es gehe darum, dass Kinder von Professoren oder Managern die gleichen Chancen hätten, wie die Kinder hart arbeitender Menschen.

Schulz erklärte zwar, Merkels Aussage stimme, Gerechtigkeit ohne Innovation gebe es nicht. Er münzte die Aussage jedoch als Fingerzeig gegen die Union um: "Der Begriff Innovation und Gerechtigkeit war auch der, mit der Helmut Kohl 1998 aus dem Bundeskanzleramt abgelöst wurde." Vor 19 Jahren war es dem damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder gelungen, den langjährigen CDU-Kanzler Kohl mit dem Slogan "Innovation und Gerechtigkeit" abzulösen.