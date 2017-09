Schulz ledert in Elefantenrunde gegen Merkel

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat am Wahlabend Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hart angegriffen. In trotzig-aggressivem Ton warf er Merkel vor, für das Erstarken der AfD die Hauptverantwortung zu tragen. "Diese systematische Verweigerung von Politik hat ein Vakuum entstehen lassen, dass die AfD zum Teil geschickt gefüllt hat", sagte Schulz am Wahlabend in der Runde mit den anderen Spitzenleuten der Parteien bei ARD und ZDF. "Ich glaube, dass Frau Merkel eine große Verantwortung dafür trägt".

Die Kanzlerin habe sich bewusst der Debatte entzogen und damit einen "skandalösen" Wahlkampf geführt, echauffierte sich Schulz. Die Aufgabe seiner Partei sei es nun, ein "starkes Bollwerk gegen die Feinde der Demokratie" in der Opposition anzuführen, erklärte der 61-Jährige.

Der SPD-Chef bekräftigte in der sogenannten Elefantenrunde, dass die SPD in die Opposition gehen werde. "Diese Große Koalition ist abgewählt worden. Die Menschen wollen sie nicht", sagte er. Der frühere EU-Politiker versprach, dass die SPD-Minister in der amtierenden Regierung bis zur Bildung einer neuen ihre Arbeit machen würden.

Die schnelle Entscheidung der SPD-Führung, den Weg in die Opposition zu gehen, belässt Merkel mit einem Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen nur eine Option für die Regierungsbildung. Die Kanzlerin zeigte sich von Schulz' barschen Worten enttäuscht. "Ich bin etwas traurig, dass die gute Arbeit, die wir gemacht werden in der Großen Koalition, so charakterisiert wird", meinte die CDU-Vorsitzende. Schwarz-Rot habe für das Land einiges erreicht.

Merkel schloss aus, dass sie mit einer Minderheitsregierung antreten könnte. "Ich habe die Absicht, dass wir zu einer stabilen Regierung in Deutschland kommen", sagte sie. Beobachter in Berlin sehen die größten Spannungen zwischen den Grünen und der CSU, die nach einem schwachen Ergebnis in Bayern angekündigt hat, die "Front nach rechts" zu schließen.

