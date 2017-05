Schulz: SPD-Rentenkonzept kommt in nächsten zwei Wochen

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will den am Montag präsentierten ersten Teil ihres Wahlprogramms demnächst um ein Rentenkonzept ergänzen. "Das werden wir in den nächsten 14 Tagen machen", kündigte Kanzlerkandidat Martin Schulz am Abend im ZDF-"Heute Journal" an. Er rechtfertigte, dass die Partei bei der Renten- und der Steuerpolitik noch kein fertiges Konzept hat. Anders als andere Parteien mache er keine hohlen Versprechungen. Die Konzepte zu beiden Themenfeldern müssten erst noch durchgerechnet werden, sagte er auch in Interviews der ARD-"Tagesthemen" und des RTL-"Nachtjournals". Nach dem Rentenkonzept werde das Steuerkonzept bis zum Parteitag im Juni folgen.

Mit Blick auf die Präsentation des ersten Teils am Montag sagte er: "Wir haben 71 Seiten vorgelegt, die sehr konkret sind, sehr konkret in allen Punkten." Und: "Wir sind die erste Partei, die mit einem sehr detaillierten Programm kommt."

Auf dem Parteitag werde er dann auch eine Grundsatzrede zum Programm halten. Die Vorstellung des ersten Teils habe er am Montag den Leitern der Arbeitsgruppe - Fraktionschef Thomas Oppermann, Familienministerin Manuela Schwesig und Generalsekretärin Katarina Barley - überlassen./and/DP/he