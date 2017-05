SPD spricht Trump Zugehörigkeit zur westlichen Welt ab

- von Andreas Rinke und Thorsten Severin

Berlin (Reuters) - Die SPD verschärft den Ton gegenüber US-Präsident Donald Trump , spricht ihm die Zugehörigkeit zur westlichen Welt ab und ruft zum Widerstand auf.

Trump sei ein "Zerstörer aller westlichen Werte", sagte Kanzlerkandidat und SPD-Chef Martin Schulz am Dienstag in Berlin. Seine Strategie richte sich gegen Toleranz, Respekt und Zusammenarbeit zwischen den Völkern. "Man muss sich einem solchen Mann mit seiner Aufrüstungsideologie in den Weg stellen." Trump legte per Twitter mit Kritik an Deutschland wegen des Handelsüberschusses und zu geringer Ausgaben für die Nato nach. Kanzlerin Angela Merkel indes betonte nach ihrer Kritik an Trump den Wert transatlantischer Beziehungen.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann machte dagegen ebenfalls offen Front gegen den US-Präsidenten. "Donald Trump macht mit seinem Tweet klar, dass er Deutschland für einen politischen Gegner hält", sagte Oppermann. "Das ist eine neue Lage." Trump ergänzte seine Kritik an Deutschland mit den Worten: "Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern." Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte sich zurückhaltender als Schulz und sprach von einer "schwierigen Lage". Die Beziehungen zu den USA könnten sich aber wieder bessern. Dazu gehörten andere Kommunikationsformen: "Es banalisiert sich jetzt langsam. Es ist, glaube ich, nicht angemessen, dass wir zwischen Bierzelt und Twitter miteinander kommunizieren."

Deutschland ist Anfang Juli Gastgeber des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Hamburg, bei dem Merkel erneut auf Trump treffen wird. Deutschland will von der G20 möglichst ein Bekenntnis zum weltweiten Klimaschutz und freiem Handel. Der Koalitionspartner SPD hat mehrere Niederlagen in Landtagswahlen erlitten und liegt in Umfragen für die Bundestagswahl deutlich hinter CDU und CSU zurück.

MERKEL: TRANSATLANTIK-BEZIEHUNGEN VON "GROSSER WICHTIGKEIT"

Anders als der Koalitionspartner betonte Merkel nun die "überragende" Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. Beim Besuch des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi wies sie auch den Verdacht zurück, Deutschland und die EU könnten sich von den USA abwenden und sich mehr um asiatische Partner wie China oder Indien kümmern. Mit Blick auf die deutsch-indischen Beziehungen sagte sie: "Das ist von überragender Bedeutung und in keiner Weise gegen irgendwelche anderen Beziehungen gerichtet und schon gar nicht gegen transatlantische Beziehungen, die historisch für uns von großer Wichtigkeit sind und auch bleiben werden."

Nach dem G7-Gipfel und dem ausbleibenden Bekenntnis Trumps zum Pariser Klimaabkommen sowie der Auseinandersetzung über die Handelspolitik hatte Merkel an die Europäer appelliert, ihr Schicksal stärker selbst in die Hand zu nehmen. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni sagte in Rom, er stimme hier vollkommen mit der Kanzlerin überein. Die Bedeutung der transatlantischen Beziehungen dürften nicht dazu führen, dass man fundamentale Prinzipien wie den Kampf gegen den Klimawandel, offene Gesellschaften und freien Handel aufgebe.

CDU-POLITIKER: "BLEIBEN ÜBERZEUGTE TRANSATLANTIKER"

In Berlin setzten sich Unions-Politiker vom Ton des Koalitionspartners ab. Der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer sagte, dass die transatlantische Partnerschaft ungeachtet der Differenzen mit Trump sehr wichtig sei. "Man muss schon darauf hinweisen, dass gute Beziehungen aus Sicht unserer Fraktion nach wie vor wichtig sind. Wir bleiben überzeugte Transatlantiker." CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte, "das heißt aber nicht, dass man sich alleine auf einen großen Partner verlässt, sondern wir brauchen dazu auch ein starkes Europa". FDP-Chef Christian Lindner nannte die transatlantischen Beziehungen unverzichtbar. Eine Stärkung des europäischen Einigungsprozesses dürfe nicht gegen die USA vorangetrieben werden.