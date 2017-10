Schweden verlängert Grenzkontrollen um sechs Monate

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Nach Deutschland und Dänemark verlängert nun auch Schweden die Kontrollen an seinen Grenzen. Die EU-Kommission sei informiert worden, dass die Grenzkontrollen im Süden des Landes weitere sechs Monate bis Mai fortgesetzt würden, zitierte die Zeitung "Sydsvenskan" am Freitag Justizminister Morgan Johansson. Schweden begründet den Schritt - wie auch Deutschland und Dänemark - mit der angespannten Sicherheitslage und Terrorgefahr in Europa. Ursprünglich waren die Überprüfungen eingeführt worden, um den Flüchtlingsandrang unter Kontrolle zu bekommen. Sie sollten eigentlich im November beendet werden./tam/DP/men