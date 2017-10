Schweizer Börse wenig verändert gesehen - Ergebnisse im Fokus

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse werden am Donnerstag keine grösseren Kursausschläge erwartet.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI um 0,1 Prozent höher mit 9320 Punkten. Der SMI Future war mit 9295 Punkten praktisch unverändert. Am Mittwoch war der Leitindex um 0,4 Prozent gestiegen.

Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv und auch der schwächelnde Franken dürfte die Anleger zuversichtlich stimmen. Wegen der ungewissen Entwicklung in der Katalonien-Krise seien die Marktteilnehmer aber ein wenig nervös. Am Vormittag läuft ein Ultimatum der Zentralregierung in Madrid aus, sich eindeutig zu den Abspaltungsplänen zu äußern. Sollte die Frist ohne Reaktion verstreichen oder die Regionalregierung die Unabhängigkeit proklamieren, droht Katalonien die Zwangsverwaltung.

Möglicherweise verhielten sich die Anleger auch etwas zurückhaltend wegen des 30. Jahrestages des "Schwarzen Montag", an dem die Finanzmärkte einen der stärksten Kurseinbrüche der Nachkriegsgeschichte erlebt hatten.

Im Blick haben die Anleger auch die Aktien der Firmen, die den Zwischenbericht veröffentlicht haben. Dazu zählten der Pharmakonzern Roche und der Lebensmittelriese Nestle. Beide Firmen legten Ergebnisse vor, die den Erwartungen der Analysten entsprachen. "Roche war eine glatte Punktlandung, vielleicht Nestle eine Spur besser", sagte ein Händler. Vorbörslich wurden für Nestle um 0,4 Prozent tiefere Kurse indiziert. Roche waren dagegen um 0,6 Prozent höher angeschrieben.

Fast zwei Prozent höhere Kurse nannten Händler für die Aktien der Softwarefirma Temenos und des Assetmanagers GAM. Beide hätten die Erwartungen übertroffen, sagte ein Börsianer.