Seehofer erteilt Familiennachzug nach Deutschland klare Absage

BERLIN (Dow Jones)--Im Falle eines Wahlsiegs von CDU und CSU werden nach den Worten von CSU-Chef Horst Seehofer keine Angehörigen von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz nach Deutschland kommen dürfen. "Der Familiennachzug für Flüchtlinge, die nur vorübergehend bei uns bleiben können, wäre ein Irrweg", sagte Seehofer der Bild-Zeitung. Dafür garantiere die CSU.

Wer seine Familie zu sich nach Deutschland geholt hat, kehre "doch nie wieder in sein Heimatland zurück", meinte der bayerische Ministerpräsident. Gleichzeitig warnte er wegen der bereits in die Bundesrepublik gekommenen Flüchtlinge vor dem Entstehen von Ghettos in Deutschland. "Die Zeche der sozialen Spannungen würden wir in den nächsten Jahren bezahlen." Besonders die "kleinen Leute" bekämen die Rechnung vorgelegt. Seehofer versprach, dass es eine unkontrollierte Situation der offenen Grenze wie 2015 nicht mehr geben werde.

In dem Interview teilte der CSU-Vorsitzende gegen die AfD aus, die von der Flüchtlingskrise profitiert. Mit Blick auf die Parteispitze sagte er: "Der Führungskern der AfD ist undemokratisch." Viele Mitglieder bewegten sich außerhalb der Verfassung. Auch in Bayern kann sich die AfD Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen, wenn nächstes Jahr gewählt wird.

September 06, 2017

