Sektkellerei Henkell stellt Geschäftszahlen 2016 vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Wiesbadener Sektkellerei Henkell stellt am (heutigen) Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. 2015 hatte die Henkell & Co.-Gruppe einen Umsatz von 689,1 Millionen Euro erzielt und damit 1,2 Prozent unter dem Wert des Vorjahres gelegen. Der Umsatz auf dem deutschen Markt war überdurchschnittlich zurückgegangen - um 9,2 Prozent im Vergleich zu 2014. Die Kellerei gehört zur Oetker-Gruppe und ist mit Tochterunternehmen in 20 sowie mit Exporten in über 100 Ländern vertreten. Die Henkell & Co.-Gruppe hatte nach Angaben der August Oetker KG im Jahr 2015 rund 1900 Beschäftigte./löb/DP/zb