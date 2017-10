Volkswagen steigert US-Verkäufe um ein Drittel

Die Wolfsburger verkauften mit 32 112 Volkswagen -Autos 33,2 Prozent mehr Neuwagen als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Herndon im US-Bundesstaat Virginia mit. Nachdem der Abgas-Skandal den Absatz zeitweise einbrechen ließ, versucht VW mit einer SUV-Offensive und großzügigen Kaufanreizen einen neuen Angriff in den USA. Auch beim wichtigsten US-Modell Jetta und der Golf-Serie wurden zuletzt starke Zuwächse verbucht. Insgesamt stiegen die Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf um 9,2 Prozent.

HERNDON (dpa-AFX)

