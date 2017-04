SHANGHAI: BMW verteidigt Diesel gegen Kritik - Leichter Bestellrückgang

SHANGHAI (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW verteidigt den Dieselantrieb auch angesichts leichter Bestellrückgänge weiter. "Tatsächlich ist der Diesel mit der Euro-6-Norm ein sehr sauberer Antrieb", sagte BMW-Vertriebsvorstand Ian Robertson am Mittwoch auf der Automesse in Shanghai. Bei Privatkunden gebe es derzeit allerdings einen "leichten Rückgang der Bestellungen, aber auch nur einen leichten".

Bei der Diskussion um die Abgasbelastung in Deutschland werde nicht zwischen altem und neuem Diesel unterschieden. "Es ist eher unglücklich, was in Europa passiert", sagte Robertson. Politiker hätten die Autobauer in der Vergangenheit noch zur Weiterentwicklung der Antriebsart ermutigt./men/zb