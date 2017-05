Show IMAGINE in Festival City mit Projektoren von Panasonic kommt zum zweiten Mal ins Guinness-Buch der Rekorde

IMAGINE, die jüngste Multimedia-Attraktion in Dubai, wurde nach drei erfolgreichen Monaten für das größte dauerhafte Projektionsmapping der Welt (World’s Largest Permanent Projection Mapping) ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Dafür wurden über 60 Projektoren von Panasonic auf einer Projektionsfläche von rund 4.857 Quadratmetern auf der Fassade des InterContinental Dubai Festival City genutzt.

Dubai Festival City, InterContinental and Panasonic representatives receive the Guinness World Record at the public launch of IMAGINE's new show, 'A Child's Dream'. Hiroki Soejima, Managing Director of PMMAF (photo: second from the left) attended the opening ceremony. (Photo: Business Wire)

[Video] Projection Mapping with Panasonic Projector – Dubai Festival City ("Projektionsmapping mit Projektor von Panasonic – Dubai Festival City”)

https://www.youtube.com/watch?v=shx16xxTzIA

IMAGINE hatte sich im Dezember 2016 für die größte Wasserleinwandprojektion der Welt in der Dubai Festival City seinen ersten Weltrekord gesichert. Hierfür wurden Projektoren von Panasonic genutzt (geliefert von Al Futtaim Panatech, dem Vertriebshändler von Panasonic in den VAE). Kooperationspartner war das Team von Laservision, das die Show auch entworfen hat.

Panasonic Marketing Middle East & Africa (PMMAF) sowie Al-Futtaim Group Real Estate (AFGRE) und das InterContinental Dubai Festival City nahmen das Zertifikat im Rahmen einer Zeremonie am 4. Mai in der Festival Bay von einem Vertreter des Guinness-Buches der Rekorde entgegen.

IMAGINE gestaltet mit insgesamt mehr als 70 Projektoren des Typs PT-DZ21K2E von Panasonic eine spektakuläre Show. Der Projektor PT-DZ21K2E ist ein eindrucksvoller Projektor mit 20.000 Lumen, der für den Einsatz in verschiedenen Sendeumgebungen zusammen mit LED-Displaysystemen und professionellen Audiosystemen konzipiert wurde. Damit ist er die perfekte Wahl für Großveranstaltungen. Er ist eine der modernen digitalen Lösungen, die Panasonic für viele Spitzenevents geliefert hat – etwa für die Olympischen Spiele und das Festival der Lichter in Moskau.

Hiroki (Harris) Soejima, Managing Director von PMMAF, sagte: "Bei Panasonic sind wir stolz darauf, mit unseren technisch fortgeschrittenen Projektoren bei der spektakulären ‚IMAGINE‘-Show mitwirken zu können. In dieser Region sind die VAE führend dabei, Großanlagen für Unterhaltungs-, Freizeit-, Sport- und Musikveranstaltungen, die Bedarf für präzise Mega-Bildschirmprojektionen und hochauflösende Großbildschirm-LED-Beschilderungslösungen haben, für bestimmte Zielgruppen bereitzustellen. Unsere modernen Technologien und Lösungen sind darauf ausgelegt, allen diesen Aufgaben gerecht zu werden. Mit unseren Partnern bei Al-Futtaim Panatech arbeiten wir eng zusammen, um über Großprojekte einzigartige Erfahrungen für unsere Kunden zu realisieren.”

Weiter sagte er: "Ich bin sicher, dass die neue Show nach der rekordbrechenden großen Eröffnung im Dezember letzten Jahres das Publikum erneut in ihren Bann ziehen und die Dubai Festival City zu einem Pflicht-Ziel in den VAE machen wird.”

Steven Cleaver, Leiter Shopping Malls bei Al-Futtaim Group Real Estate, sagte: "IMAGINE hält den Guinness-Weltrekord für die größte Wasserleinwandprojektion der Welt und hat in den letzten Monaten ein enorm großes Publikum in die Festival City gelockt. Diese Show ist wirklich einmalig, und mit dem ‚größten dauerhaften Projektionsmapping der Welt‘ werden jetzt noch mehr Zuschauer aus den VAE und aus aller Welt angelockt.” Weiter sagte er: "Mit der innovativen Technologie von Panasonic können wir mit der neuen Geschichte ‚A Child’s Dream‘ (‚Ein Kindertraum‘) eine noch größere und bessere Show auf die Beine stellen, die jetzt täglich nach Sonnenuntergang in der Festival Bay läuft.”

Die neue Show von IMAGINE, ‚A Child’s Dream‘, nimmt das Publikum mit auf eine wunderbare Reise durch die lebhafte Fantasie eines kleinen Kindes – mit Flugzeugen, magischen Walen, einem mystischen Baumhaus und riesigen, tanzenden Robotern. Die Show wurde als großer Jahrmarkt ins Leben gerufen. Dazu gehören auch ein Auftritt von Lynn Al Hayek, der Gewinnerin von ‚The Voice Kids Arabia‘, sowie weitere Aktivitäten für Kinder und Familien.

Über Panasonic Marketing Middle East and Africa FZE (PMMAF)

Panasonic Marketing Middle East and Africa FZE (PMMAF) ist der regionale Hauptsitz. Alle Funktionen im Zusammenhang mit Verkauf und Marketing, Lieferkette und Kundenservicelösungen sowie Werbung unter dem Markennamen Panasonic werden von PMMAF übernommen. PMMAF verfolgt die Vision, das führende kundenorientierte Unternehmen und die von Kunden bevorzugte Marke im Nahen und Mittleren Osten und Afrika zu sein.

Über IMAGINE

IMAGINE ist die rekordbrechende tägliche Attraktion der Dubai Festival City und gestaltet die Festival Bay mit ihrer innovativen Multimedia-Technologie neu. Präsentiert werden die größte Wasserleinwandprojektion der Welt und das größte dauerhafte Projektionsmapping der Welt – beide stehen im Guinness-Buch der Rekorde. Eingesetzt wird aktuellste Unterhaltungstechnologie für Wasser, Pyrotechnik, Laser, Beleuchtung und dramatische Effekte. Für dieses einzigartige sensorische Erlebnis wird dem Publikum alles geboten, was mit Licht, Wasser und Feuer sowie riesigen Aqua-Screens, 30 Fontänen und Surround-Sound möglich ist. So entsteht eine Show, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. IMAGINE ist ein Teil des AED 1,5 Milliarden (USD 408 Millionen) schweren Expansionsprogramms der Al-Futtaim Group, mit dem die Dubai Festival City als eines der spannendsten Reiseziele der VAE neue Dynamik erhält.

Über die Dubai Festival City

Das Dubai Festival City Einkaufszentrum ist ein bahnbrechendes urbanes Shopping-Ziel auf zwei Millionen Quadratfuß, das den Mittelpunkt der Dubai Festival City bildet – eines der spannendsten Reiseziele der VAE für Einzelhandel, Restaurants und Freizeit. Das Dubai Festival City Einkaufszentrum ist am historischen Dubai Creek gelegen und bietet nach einer radikalen Transformation jetzt fast 400 Einzelhandelsgeschäfte von Weltrang, 75 Restaurants – in vielen davon kann man direkt am Wasser speisen, so bei Eataly, Chili’s, Cheesecake Factory, Joe’s Crab Shack, Mama Fu’s, Fratelli La Bufala, Manhattan Fish und Bucca di Beppo –, sowie einige der am häufigsten fotografierten Sonnenuntergänge. Zu den aktuellsten Neuzugängen zählen Top Shop, die weltberühmten Modemarken Coach, DKNY, Kate Spade, DVF, Armani Exchange und DVF, sowie zum ersten Mal im Nahen und Mittleren Osten das Luxuskaufhaus Robinsons. Weitere Informationen über die Dubai Festival City finden Sie hier: http://www.festivalcentre.com.

