BVB-Aktie fällt tief: Borussia Dortmund droht das Aus in der Champions League

Drei Tage nach der Niederlage gegen RB Leipzig (2:3) musste das Team von Trainer Peter Bosz beim 1:1 (0:0) auf Zypern einen weiteren schweren Rückschlag hinnehmen. Der BVB benötigt in den kommenden drei Partien gegen Nikosia und Tottenham Hotspur sowie bei Real Madrid ein Fußball-Wunder, um wie in den vergangenen vier Jahren in der K.o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs zu stehen.

Passend zum schlechtesten Saison-Auftritt vor 15 604 Zuschauern war das 0:1 durch den ehemaligen Dresdner Profi Mikaël Poté (62. Minute) nach zwei schweren Fehlern von BVB-Keeper Roman Bürki. Zwar gelang Sokratis (67.) der schnelle Ausgleich, aber zum Sieg reichte es nicht mehr. "Das Resultat ist enttäuschend. Wir haben gut angefangen, aber kein Tor geschossen. Dann wurde das Spiel langsamer und schlechter. Wir müssen am Ende glücklich sein, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Nun wird es schwierig, wir müssen erstmal das Heimspiel gegen Nikosia gewinnen", sagte BVB-Coach Bosz.

Für das angestrebte und beschworene erste Erfolgserlebnis in der diesjährigen Königsklasse nach den 1:3-Niederlagen in Tottenham und gegen Madrid rotierte der Niederländer fünf neue Spieler in die Startformation. Im Blickpunkt stand die Rückkehr von BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, der nach auskurierter Sprunggelenk-Verletzung erstmals seit Anfang September wieder bei einem Spiel auf dem Platz stand. Und für den gegen Leipzig indisponierten U21-Europameister Jeremy Toljan rückte Innenverteidiger Marc Bartra auf die rechte Position in der Viererkette.

Wie erwartet übernahm der favorisierte BVB von Beginn die Regie, tat sich aber beim Herausspielen klarer Torchancen schwer. Lediglich Andrej Jarmolenko zeigte anfänglich Zug zum Tor und sorgte mit Abschlüssen zumindest für etwas Gefahr (4. und 14. Minute). Pässe in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr, mit denen die Borussia noch zum Bundesliga-Start geglänzt hatte, waren kaum zu sehen, - Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang hingen in der Luft. Die Leichtigkeit des Bundesliga-Tabellenführers war verflogen.

Und wie schon gegen Leipzig unterliefen der Borussia auch ungewohnt viele Fehler im Aufbauspiel. Die brachten die Gastgeber, die mehrere Spieler mit Deutschland-Erfahrung auf dem Feld hatten, ins Spiel. Der Ex-Gladbacher und -Augsburger Igor de Camargo hatte nach einem schnellen Angriff mit einer Direktabnahme knapp am BVB-Tor vorbei die bis dahin größte Möglichkeit (16.). Dabei verletzte sich der Stürmer und musste nach einer halben Stunde raus. Für ihn kam der ehemalige Dresdner Mikaël Poté.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit bot der BVB eine eines Bundesliga-Spitzenreiter unwürdige Vorstellung. Die Leistung gipfelte dann in den Böcken von Roman Bürki, die zum Rückstand führten. Der BVB-Keeper spielte zunächst den Ball in die Füße von Lorenzo Ebecilio, den nachfolgenden Schuss des Mittelfeldspieler wehrte Bürki nach vorne ab - und Poté war zur Stelle.

Erst nach dem Rückstand nahm das BVB-Spiel Tempo auf. Der schnelle Ausgleich durch den Kopfball von Sokratis nach Vorarbeit von Mario Götze brachte den BVB zurück ins Spiel. Wenig später lenkte APOEL-Keeper Raul Gudino einen Schuss von Shinji Kagwa an die Latte. Doch selbst die Einwechslungen weiterer Offensivspieler wie Maximilian Philipp und Alexander Isaak brachten nichts mehr.

BVB-Aktie tiefrot

Die Papiere rutschen im frühen XETRA-Handel bei vergleichsweise hohen Handelsumsätzen um mehr als 4 Prozent tiefer.

"Wenn die Dortmunder so früh schon ausscheiden, entgehen ihnen Millioneneinnahmen", sagte ein Händler. Dazu zählten nicht nur die entgangenen Prämien, sondern auch Einnahmen aus TV-Übertragungen sowie Zuschauer- und Marketingerlöse.

Ein Weiterkommen in der Königsklasse des europäischen Fußballs sei rechnerisch zwar noch möglich, aber nun "extrem unwahrscheinlich", merkte der Händler an. Der Aktienkurs sei zuletzt schon etwas vom Hoch bei 8,36 Euro zurückgefallen, dürfte die Verluste aber nun noch ausweiten. /bek/ag/uzi/DP/he

