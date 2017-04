Siemens liefert Umspannwerke für saudi-arabisches Stromnetz

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Mischkonzern Siemens hat einen Auftrag in Saudi-Arabien an Land gezogen. Der Stromnetzbetreiber National Grid beauftragte die Münchener mit der Lieferung von zwei mobilen Umspannwerken. Siemens setzt dabei die technischen Vorgaben der Saudis um. Es handelt sich um besonders leistungsstarke Anlagen. Zum Auftragswert machte der Dax-Konzern keine Angaben.

April 19, 2017 04:33 ET (08:33 GMT)

