Siemens schließt Verkauf von Osram-Aktien ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat den Verkauf von 18,155 Millionen seiner Stammaktien der Osram Licht AG abgeschlossen. Dies teilte Siemens am späten Mittwoch mit. Der Bruttoerlös betrage rund 1,2 Milliarden Euro. Die Platzierung des Anteils von 17,34 Prozent an Osram erfolgte im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an institutionelle Anleger. Siemens hatte den Verkauf früher am Abend angekündigt. Der DAX-Konzern hat sich damit von seiner Rolle als Ankeraktionär des Lichtkonzerns verabschiedet.

October 04, 2017 15:44 ET (19:44 GMT)