Siemens stärkt mit Hacon-Übernahme seine Division-Mobility-Sparte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Siemens verstärkt sich in seiner Sparte Division Mobility und übernimmt die Softwareschmiede Hacon aus Hannover. Über die finanziellen Details habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Siemens mit. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigaben der Kartellbehörden und soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2017 abgeschlossen werden.

Hacon ist ein Anbieter von Planungs-, Dispositions- und Informationssystemen für Verkehr, Transport und Logistik. "Mit der Akquisition von Hacon erschließt sich - ergänzend zu unserem aktuellen Portfolio - ein völlig neuer Geschäftsbereich hinsichtlich Fahrplanerstellung und Tripplanung der Reisenden", sagte Jochen Eickholt, CEO der Siemens-Division Mobility. Hacon soll als rechtlich eigenständige, 100-prozentige Tochtergesellschaft der Siemens AG in der Division Mobility geführt werden.

April 28, 2017 05:57 ET (09:57 GMT)

