Sky feiert Saison-Rekord mit Bayern-Aus

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Das Aus des FC Bayern München in der Champions League hat dem Pay-TV-Sender Sky einen Saison-Rekord beschert. Die reguläre Spielzeit des Fußballspiels bei Real Madrid sahen nach Sender-Angaben am Dienstag 1,42 Millionen Zuschauer. In der Verlängerung schauten sogar 1,52 Millionen zu und sorgten für einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Die Übertragung war die erfolgreichste der laufenden Spielzeit und die drittstärkste in der Geschichte von Sky./mrs/DP/fbr