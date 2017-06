So viele Briten wie nie zuvor werden nach Brexit-Votum Deutsche

Berlin (Reuters) - Wegen des Brexits sind 2016 so viele Briten in Deutschland eingebürgert worden wie nie zuvor.

2865 Personen bekamen einen deutschen Pass - mehr als viermal so viele wie 2015 (622), wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies sei vor allem auf den geplanten EU-Austritt Großbritanniens zurückzuführen. Die Briten hatten sich im Juni 2016 in einem Referendum dafür entschieden, der Europäischen Union den Rücken zu kehren. Die Brexit-Verhandlungen sollen in der kommenden Woche beginnen und in rund zwei Jahren abgeschlossen sein.

Insgesamt wurden 2016 knapp 110.400 Ausländer eingebürgert. Dies waren 3000 oder 2,9 Prozent mehr als im Jahr davor. 2014 und 2015 war die Zahl der Einbürgerungen noch zurückgegangen. Einbürgerungen türkischer Staatsbürger nahmen wie zuletzt ab - dennoch stellen sie mit 16.290 die bei weitem größte Gruppe der Eingebürgerten in Deutschland. Auf Rang zwei folgen Polen vor Ukrainern und Menschen aus dem Kosovo. Bürger aus dem Vereinigten Königreich liegen auf Platz zehn.

Die Eingebürgerten waren im Schnitt 33 Jahre alt und hielten sich seit 17 Jahren in Deutschland auf. Fast 60 Prozent stammen aus Europa, allein 29 Prozent kommen aus EU-Staaten.