SocGen hebt Credit Suisse auf 'Buy' und Ziel auf 16,50 Franken

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Credit Suisse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,00 auf 16,50 Franken angehoben. Die Schweizer Großbank dürfte sowohl das Überschusskapital als auch die Dividendenzahlungen deutlich erhöhen, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Montag. Zudem trügen die Umstrukturierungspläne Früchte, wie die überraschend erfreuliche Entwicklung der Kosten in zweiten Quartal zeige. Lim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in diesem und dem kommenden Jahr und vor allem im Jahr 2019./la/stb

Datum der Analyse: 11.09.2017

