Socke fürs Fahrrad: Eurobike zeigt Neuheiten der Branche

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Elektroantriebe kommen zunehmend auch bei Mountainbikes und sogar Rennrädern zum Einsatz. Das zeigt die viertägige Fahrradmesse Eurobike, die an diesem Mittwoch (30. August) beginnt. Dann präsentieren rund 1400 Aussteller in Friedrichshafen am Bodensee Neuheiten der Branche - darunter einen beheizbaren Handschuh oder eine Art Fahrradsocke, mit der man Räder etwa in der Wohnung aufbewahren kann. Weitere Themen sind die Nutzung von Fahrrädern als Dienstfahrzeuge oder neue Produkte im Bereich der Lastenfahrräder.

Die ersten drei Tage sind ausschließlich fürs Fachpublikum, am letzten Messetag wird die Eurobike für alle Interessierten geöffnet. Die Veranstalter rechnen insgesamt mit rund 60 000 Besuchern./kst/DP/stb