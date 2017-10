Softwareriese SAP wächst langsamer - Dollar-Kurs setzt zu

Berlin (Reuters) - Der Softwareriese SAP ist im dritten Quartal langsamer gewachsen.

Der Umsatz legte von Juli bis September um vier Prozent auf 5,59 Milliarden Euro zu, wie Europas wertvollstes Technologieunternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor allem dem immer wichtiger werdenden Cloud-Geschäft habe der schwache Dollar-Kurs zugesetzt, sagte Finanzchef Luka Mucic. In den ersten sechs Monaten war der Konzernumsatz noch um elf Prozent geklettert. Diesmal hatten Analysten im Schnitt mit 5,71 Milliarden Euro gerechnet. Trotzdem gab sich Firmenchef Bill McDermott zuversichtlich fürs Schlussquartal, dem in der Regel stärksten Vierteljahr. Das Geschäft mit Cloud-Software werde um 35 Prozent oder mehr anziehen. "Es gibt eine riesige Pipeline", sagte der US-Amerikaner. Währungsbereinigt kletterte das Geschäft mit Anwendungen im Internet im dritten Quartal um 27 Prozent auf 938 Millionen Euro.

Nach einem holprigen Start hat sich auch SAP zum Ziel gesetzt, immer mehr Software über das Internet zu vermieten, dafür diverse Zukäufe getätigt und den Konzern umstrukturiert. "Die Cloud rockt bei SAP", sagte McDermott. "Wir nehmen unseren Wettbewerbern Marktanteile ab." Wegen anhaltend hoher Nachfrage nach dem Flaggschiffprodukt S4/Hana hob der Marktführer für Firmensoftware seine Umsatzprognose um 100 Millionen Euro an. Es werde für 2017 nun mit um Sondereffekte und Wechselkursschwankungen bereinigten Konzernerlösen zwischen 23,4 und 23,8 Milliarden Euro gerechnet. Das Betriebsergebnis soll demnach zwischen 6,85 und 7,0 Milliarden Euro liegen.

Im dritten Quartal hielt sich das Betriebsergebnis (Non-IFRS) lediglich stabil bei 1,637 Milliarden Euro und lag damit unter den Erwartungen von Analysten.

Im vorbörslichen Geschäft gab die Aktie von SAP um mehr als zwei Prozent nach.