E.ON und die Alphabet -Tochter Google werden demnach in Deutschland gemeinsam und damit erstmals außerhalb der USA die von Google entwickelte Plattform Sunroof anbieten.

Ein Eon-Sprecher bestätigte die geplante Kooperation auf Anfrage.

Sunroof nutzt die Daten, die der US-Konzern über die Satelliten- und Kartendienste Google Earth & Maps sammelt. Eine ausgeklügelte Software berechnet für jedes erfasste Dach, wie viel Sonnenlicht im Jahresverlauf anfällt. In Deutschland können nun Hausbesitzer über Eons Internetseite das Solarpotenzial abschätzen - und direkt die Produkte des Konzerns kaufen, so das Handelsblatt weiter. Google erhält Lizenzgebühren. Zum Start werden sieben Millionen Gebäude abgedeckt - unter anderem in den Ballungszentren München, Berlin, Rhein-Main und dem Ruhrgebiet.

Für den Eon-Konzern, der gerade erst die Kohle- und Gaskraftwerke abgespalten hat, ist die Partnerschaft mit dem Weltkonzern ein wichtiger Schritt in die neue Energiewelt. Das Modell soll auf andere europäische Länder übertragen werden.

