Solarworld weitet Insolvenzantrag auf deutsche Töchter aus

BONN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Solarhersteller SolarWorld hat nach dem Insolvenzantrag für die Konzernmutter auch für die deutschen Tochtergesellschaften Insolvenz angemeldet. Betroffen seien die Töchter in Sachsen und Thüringen sowie zwei weitere Gesellschaften, teilte Solarworld am Freitag mit. Der Schritt war erwartet worden. Das Bonner Amtsgericht habe - wie bei der Konzernmutter - den Sanierungsexperten Horst Piepenburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter auch dieser Gesellschaften bestellt. Solarworld beschäftigt in Deutschland rund 2600 Menschen, davon in Arnstadt (Thüringen) gut 800 und in Freiberg (Sachsen) gut 1200.