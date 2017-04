Sonoco steigert das 35. Jahr in Folge die Dividende

Die Sonoco Products Company (ISIN: US8354951027, NYSE: SON) zahlt den Anteilsinhabern eine Quartalsdividende in Höhe von 0,39 US-Dollar je Aktie aus und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 5,4 Prozent oder 2 US-Cents. Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr hochgerechnet 1,56 US-Dollar.

Seit 35 Jahren in Folge steigert das Unternehmen seine Dividende. Insgesamt werden seit 1925 (368 Quartale in Folge) ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 52,10 US-Dollar (Stand: 19. April 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,99 Prozent. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. Juni 2017 (Record date: 12. Mai 2017).

Sonoco ist ein amerikanischer Verpackungshersteller mit Sitz in Hartsville, im US-Bundesstaat South Carolina. Seit 368 Quartalen in ununterbrochener Folge erhalten die Aktionäre eine Dividende. Der Aktienkurs von Sonoco liegt seit Jahresbeginn an der Wall Street mit 1,14 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

