Verzögerte Einführung des iPhone X dämpft den Apple-Kurs

Der überraschend späte Verkaufsstart gefährdet die Rückkehr des Konzerns auf den Wachstumspfad und verpasste dem Aktienkurs am Dienstag einen Dämpfer.

Das iPhone X soll ab dem 3. November erhält sein, lange nach dem Ende des Geschäftsjahres von Apple am 30. September, wie Konzernchef Tim Cook am Dienstag bei der Präsentation bekanntgab. Üblicherweise bringt der Konzern alle neuen iPhone-Modelle noch im September auf den Markt, was den Zahlen kurz vor Ende des Geschäftsjahres noch mal einen kräftigen Schub verleiht. Die anderen beiden neuen Smartphones - iPhone 8 und 8 Plus - kommen auch in dem bekannten Zeitplan in die Verkaufsregale. Bei der Luxusversion scheinen sich Gerüchte über Produktionsverzögerungen bei dem neuen Oled-Screen bewahrheitet zu haben.

Die Apple Aktie handelte am Dienstag während der zweistündigen Präsentation des neuen iPhone X zeitweise über 1 Prozent im Plus, schloss dann aber 0,4 Prozent im Minus bei 160,91 Dollar. Seit Jahresanfang ist Apple allerdings immer noch 38,9 Prozent im Plus, während der S&P 500-Index 11,5 Prozent zulegte und der Dow Jones Industrial Average, in dem Apple gelistet ist, um 11,8 Prozent stieg.

NEW YORK (Dow Jones)

