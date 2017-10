Spanien setzt Katalonien letzte Frist bis Donnerstag

Anzeige

DAX etwas fester -- Flash Sale bei Nike: Wie groß sind die Probleme beim adidas-Konkurrenten? -- Yellen spricht sich für weitere Zinsschritte aus -- SLM, E.ON, Bombardier, Airbus im Fokus

Volkswagen greift Tesla auf dessen Heimatmarkt an - Neues Modell kommt früher als erwartet. Siltronic-Papiere setzen Rekordrally fort. Siemens Gamesa-Aktie tiefrot: Gewinnwarnung verschreckt Anleger. Lufthansa bietet wohl 500 Millionen Euro für Alitalia-Teile. Batteriehersteller Varta will schneller an die Börse. Netflix legt am Abend Zahlen vor.