Erste Hochrechnung: CDU/CSU liegen bei Bundestagswahl vorn - AfD drittstärkste Kraft

Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF von 18.45 Uhr liegen CDU/CSU trotz massiver Stimmenverluste in der Wählergunst vorn. Die Union unter der Führung von Angela Merkel kommt laut den ersten Hochrechnungen auf 32,9 bis 33,3 Prozent (2013: 41,5 Prozent)der Stimmen. Zweitstärkste Partei ist laut aktuellem Stand die SPD, für die 20,2 bis 20,9 (2013: 25,7) Prozent der Wähler votierten. Das bedeutet das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte für die Sozialdemokraten.

Die AfD ist mit 13,2 bis 13,3 (2013: 4,7) Prozent momentan drittstärkste Kraft. Sie zieht damit als erste rechtsnationale Partei seit mehr als 50 Jahren in den Bundestag ein. AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat das gute Wahlergebnis seiner Partei als Kampfansage an die künftige Bundesregierung gewertet. "Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen", sagte er am Sonntagabend in Berlin. "Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen."

Der FDP gelingt nach vier Jahren die Rückkehr in den Bundestag. Sie liegt mit 9,9 bis 10,5 Prozent noch vor den Grünen mit 9,3 bis 9,4 Prozent (8,4) und den Linken mit 9 Prozent (8,6).

Die Union würde laut den Hochrechnungen von ARD und ZDF demnach auf 217 bis 220 Sitze im neuen Bundestag kommen. Die SPD erhält 134 bis 138 Mandate. Die AfD liegt bei 87 bis 88 Mandaten, die FDP bei 65 bis 70. Die Linke würde 59 bis 60 Sitze bekommen, die Grünen 62.

Nach derzeitigem Stand wäre damit rechnerisch eine Fortsetzung der Großen Koalition, aber auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen möglich. Grüne und FDP sind nach der Bundestagswahl gesprächsbereit, was eine mögliche Koalition mit der Union angeht. Einen Automatismus für ein Jamaika-Bündnis gebe es aber nicht.

Merkel - Wir haben den Regierungsauftrag

Bundeskanzlerin Angela Merkel will nun zum vierten Mal in Folge ein Regierungsbündnis unter ihrer Führung schmieden. "Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden. Und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden", sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntagabend: "Wir haben einen Auftrag, Verantwortung zu übernehmen". Man brauche aber nicht drumherum zu reden, dass man sich bei der Bundestagswahl ein besseres Ergebnis gewünscht hätte. Mit Blick auf den Erfolg der AfD sagte sie: "Wir wollen die Wähler und Wählerinnen der AfD zurückgewinnen."

Zudem lägen nun weitere große Herausforderungen vor der Union, sagte Merkel: "Dazu gehört vor allem, für wirtschaftlichen Wohlstand zu sorgen. Dazu gehört, die EU zusammenzuhalten und ein starkes Europa zu bauen. Dazu gehört, die illegale Migration zu bekämpfen."

Schulz schließt große Koalition definitiv aus

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz selbst hat die Wahlniederlage seiner Partei bei der Bundestagswahl eingeräumt: "Heute ist ein schwerer und ein bitterer Tag für die deutsche Sozialdemokratie", so Schulz. Die SPD habe ihr Wahlziel verfehlt. Aber trotz der historischen Wahlniederlage will er Parteivorsitzender bleiben und die Sozialdemokraten in die Opposition führen. Das sagte er am Sonntag in der Berliner Parteizentrale.

Im Ergebnis der Bundestagswahl sieht er einen klaren Auftrag der Wähler an Kanzlerin Angela Merkel zu regieren. "Sie hat einen Regierungsauftrag", sagte er am Sonntag im ZDF. "Wir haben diese Wahl verloren - krachend", gestand er ein. Allerdings habe auch die Union ein "Desaster" erlebt. Die Frage, ob die angekündigte Verweigerung der SPD für eine neuerliche große Koalition endgültig sei, beantwortete er mit "Ja". Der Wähler habe den Sozialdemokraten ein Mandat zur Opposition gegeben. Für ihn sei ganz klar: "Wir sind die Partei der Opposition".

zwar will der SPD-Kanzlerkandidat Parteichef bleiben, aber nicht Fraktionsvorsitzender im Bundestag werden. "Ich werde den Fraktionsvorsitz selbst nicht anstreben, sondern mich voll auf die Erneuerung der Partei konzentrieren", sagte er am Sonntag in einem ARD-Interview.

Lindner feiert "Comeback" der FDP

Der FDP-Vorsitzende und Spitzenkandidat Christian Lindner hat seine Partei nach dem guten Abschneiden bei der Bundestagswahl vor zu viel Euphorie gewarnt. "Der Erneuerungsprozess der FDP ist nicht abgeschlossen. Es gibt weiterhin enorm viel zu tun", so Lindner. Die Menschen hätten der FDP "ein Comeback ermöglicht", sagte Lindner, der während seiner Ansprache in der Berliner Parteizentrale immer wieder von tosendem Applaus unterbrochen wurde.

Der FDP-Chef appellierte zudem an die SPD, sich nicht schon einseitig festzulegen, das sei ein Gebot der staatspolitischen Verantwortung.

Seehofer will CSU trotz Desasters weiter führen

Die CSU unter Parteichef Horst Seehofer hat bei der Bundestagswahl nach einer Prognose des Bayerischen Fernsehens ein Debakel erlebt. Die Christsozialen stürzten demnach am Sonntag auf für ihre Verhältnisse katastrophale 38,5 Prozent ab - nach 49,3 Prozent vor vier Jahren. Das wäre das schlechteste Bundestagswahlergebnis der CSU seit 1949. Nun dürften Personaldebatten in der Partei neu aufbrechen.

Seehofer will seine Partei trotz des voraussichtlich schlechtesten Bundestagswahlergebnisses seit 1949 weiter führen. "Ich bin dazu bereit", sagte er am Sonntagabend im BR Fernsehen. Er deutete an, die umstrittene Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge in Berliner Koalitionsverhandlungen einbringen zu wollen.



Redaktion finanzen.net / dpa / Reuters / Dow Jones

