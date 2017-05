SPD - Bundestag muss Abzug der Soldaten aus Incirlik fordern

Berlin (Reuters) - Die SPD dringt darauf, dass der Bundestag in der kommenden Woche den Abzug der Bundeswehr -Soldaten aus dem türkischen Incirlik fordert.

Das sagte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Niels Annen, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Annen begründete dies damit, dass Kanzlerin Angela Merkel vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan offenbar keine Zusage für ein Besuchsrecht deutscher Abgeordneter bei den Soldaten erreicht habe. "Wenn sich der Eindruck bestätigt, dass die Kanzlerin in Sachen Incirlik mit leeren Händen zurückkommt, wird der Bundestag in der nächsten Woche einen Beschluss fassen müssen", sagte Annen. "Dieser muss die Aufforderung beinhalten, die deutschen Soldaten aus Incirlik abzuziehen."

Der SPD-Politiker begrüßte zugleich, dass für die Soldaten im türkischen Nato-Stützpunkt Konya eine Lösung in greifbarer Nähe sei. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe "bei den Türken offensichtlich etwas in Bewegung setzen können mit dem Hinweis, dass es sich um einen Nato-Stützpunkt handelt". Das sei erfreulich. Der "Spiegel" hatte berichtet, alle Flüge nach Konya könnten grundsätzlich als Nato-Flüge eingestuft werden. Sie müssten dann nicht einzeln von der Türkei genehmigt werden.