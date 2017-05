SPD-Fraktionsvize - Vormarsch der Rechtsaußen in Europa gestoppt

Berlin (Reuters) - Nach Ansicht von SPD-Fraktionsvize Axel Schäfer zeigt die Frankreich-Wahl, dass der Vormarsch der Rechtsaußen-Parteien in Europa gestoppt ist.

"Nach Österreich und den Niederlanden wurde auch in Frankreich der Ansturm von Rechtsaußen gegen Europa gestoppt", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend zu Reuters. Pro-europäische Haltungen seien die Mehrheit, aber Fremdenfeindlichkeit sei so stark wie nie zuvor, warnte er zugleich. Schäfer übte zudem scharfe Kritik an dem französischen Linksaußen-Politiker Jean-Luc Mélenchon, der nicht offen zur Wahl von Emmanuel Macron aufgerufen hatte. "Mélenchon hat das Ideal der Linken verraten: Gegen Rechts gibt es nur ein 'aktives Nein' statt einer 'passiven Enthaltung'", kritisierte Schäfer.