SPD gegen Schäubles Plan für Abschaffung des Soli

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD lehnt die Pläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum stufenweisen Abbau des Solidaritätszuschlages ab. Die Vorschläge seien ungerecht, sagte Fraktionsvize Carsten Schneider den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlages entlastet vor allem Besserverdiener", erklärte der SPD-Finanzpolitiker.

Dabei gebe es insbesondere bei der Finanzierung der Rentenangleichung, bei der Förderung strukturschwacher Regionen in ganz Deutschland und der Aufrüstung der Bundeswehr viele ungedeckte Versprechen.

Schäuble will den Soli ab 2020 schrittweise binnen zehn Jahren abbauen und das Vorhaben im Unions-Wahlprogramm festschreiben. Zugleich will der CDU-Politiker die Steuerzahler ab 2018 jährlich um 15 Milliarden Euro entlasten. Der Soli brachte 2015 Einnahmen von über 15 Milliarden Euro.

April 11, 2017

