SPD im Sonntagstrend weiter auf Talfahrt

Berlin (Reuters) - Die Sozialdemokraten haben den Abwärtstrend in der Wählergunst noch immer nicht gestoppt.

Nach dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" (BamS) erhebt, verliert die SPD einen weiteren Punkt auf jetzt 25 Prozent. Die Union bleibt unverändert bei 38 Prozent.

Die FDP gewinnt einen Zähler dazu und kommt jetzt auf acht Prozent. So gut stand die Partei laut BamS zuletzt im Mai 2010 da. Sie ist damit jetzt gleichauf mit den Grünen (plus ein Punkt), Linke (minus ein Punkt) und AfD (unverändert), die ebenfalls acht Prozent erreichen. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche fünf Prozent.

In der Direktwahlfrage liegt Martin Schulz weiterhin abgeschlagen zurück. 29 Prozent würden sich für Schulz entscheiden, wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte. 52 Prozent würden für Angela Merkel stimmen. Anfang Februar hatte Martin Schulz noch mit 46 Prozent vor Angela Merkel mit 40 Prozent gelegen.

Emnid hat für den Sonntagstrend 1703 repräsentativ ausgewählte Personen befragt.