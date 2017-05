Bundes-SPD setzt Abstiegskurs in Umfragen fort

Berlin (Reuters) - Vor der wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann die dort regierende SPD nicht auf Rückenwind aus der Bundespartei unter Kanzlerkandidat Martin Schulz setzen. In einer am Dienstag veröffentlichten Insa-Umfrage für "Bild" zur Bundestagswahl am 24. September fiel die Bundes-SPD auf 27 Prozent. Das ist der schlechteste Wert bei Insa seit der Nominierung von Schulz zum Parteichef und Kanzlerkandidaten Ende Januar. Vor gut einem Monat stand die SPD bei Insa noch um 5,5 Punkte besser da. Die Bundespartei liegt damit auf dem Niveau der schleswig-holsteinischen SPD, die am vergangenen Sonntag die Landtagswahl im Norden mit deutlichen Verlusten verloren hatte.

Weitaus größere Bedeutung mit Blick auf die Bundestagswahl im September hat die Neuwahl des Landtages in Düsseldorf am Sonntag. In Nordrhein-Westfalen lebt gut ein Fünftel aller bundesweit Wahlberechtigten. Umfragen sagten zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen der SPD unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und der CDU voraus, die unter ihrem Landeschef Armin Laschet aufgeholt hat. In den vergangenen Jahren stand die SPD in ihrem Stammland zumeist deutlich besser da als im Bundestrend.

ÖKONOMEN BEZIFFERN SPD-WAHLVERSPRECHEN AUF 30 MILLIARDEN

Am Tag nach der Landtagswahl will der SPD-Parteivorstand in Berlin den Entwurf des Regierungsprogramms zur Bundestagswahl beschließen. Dies sei der letztmögliche Termin, um die Fristen für den Bundesparteitag am 25. Juni einzuhalten, hieß es aus der SPD. Der Parteivorstand muss dort den Entwurf als Leitantrag zur Abstimmung stellen.

Ein konkretes Steuerkonzept wird der Entwurf nach Angaben aus der SPD voraussichtlich noch nicht enthalten. Umstritten ist etwa, ob die SPD mit der Forderung nach einer Vermögensteuer in den Wahlkampf zieht, was Teile der Linken und der SPD-Nachwuchs Jusos fordern. Eine Arbeitsgruppe unter SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel, die den Steuerteil des Programms vorbereitet, empfiehlt nach Angaben aus der SPD keine Vermögensteuer. Schäfer-Gümbel hatte sich bereits öffentlich dagegen gewandt, weil eine Erhebung der Vermögensteuer zu kompliziert sei.

In der SPD wird erwartet, dass manche Streitfrage in der Steuer- und auch Rentenpolitik womöglich erst auf dem Parteitag entschieden wird. Der Programmentwurf werde etwa zur Rentenpolitik die von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) geforderte doppelte Haltelinie beim Rentenniveau und der Höhe des Beitragssatzes beinhalten, aber keine Details festlegen.

Die bisher bekannten Wahlversprechen der SPD summieren sich nach Einschätzung von Ökonomen auf bis zu 30 Milliarden Euro.Allein eine Senkung der Stromsteuer, kostenlose Kindertagesstätten, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung und höhere Infrastrukturausgaben könnten bis zu 16,6 Milliarden Euro kosten, errechneten unter anderem die Forschungsinstitute IW und RWI für das "Handelsblatt". Dem arbeitgebernahen IW zufolge könnte die geplante längere Zahlung von Arbeitslosengeld bei Qualifizierung - das sogenannte "Arbeitslosengeld Q" - zusätzlich mit bis zu 16,8 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Arbeitsministerin Nahles hat die Kosten für diese Reform indes auf etwa eine Milliarde Euro beziffert.