SPD will in NRW keine Koalition mit CDU eingehen

Berlin (Reuters) - Die SPD will nach ihrer Schlappe bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen keine Koalition mit dem Wahlsieger CDU eingehen.

"Wir akzeptieren diese Niederlage. Angesichts dieser klaren Mehrheitsverhältnisse stehen wir für eine große Koalition nicht zur Verfügung", teilte die NRW-SPD am Montagabend mit. Im Vorfeld der Wahl am Sonntag waren Dreierbündnisse ausgeschlossen worden. Neben der großen Koalition aus CDU und SPD bleibt damit noch eine schwarz-gelbe Koalition, die eine Mehrheit von einem Mandat hätte.

Die SPD fuhr in ihrem Stammland ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat umgehend von allen Parteiämtern zurück. Sie hatte seit Juli 2010 mit den Grünen regiert, zuerst in einer Minderheitsregierung, dann mit einer eigenen Mehrheit nach der Wahl 2012. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommt die SPD auf 31,2 (2012: 39,1) Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis seit 1947. Die CDU unter Spitzenkandidat Armin Laschet legte auf 33,0 (26,3) Prozent zu.