Spectra Energy Partners steigert die Dividende das 40. Quartal in Folge

Der amerikanische Energiekonzern Spectra Energy Partners, LP (ISIN: US84756N1090, NYSE: SEP) wird die Ausschüttung auf 0,72625 US-Dollar erhöhen. Zuvor wurden 0,71375 US-Dollar vierteljährlich ausbezahlt. Dies ist eine Steigerung um 1,25 Cents oder rund 1,8 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Dividende somit 2,905 US-Dollar.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 43,67 US-Dollar (Stand: 1. November 2017) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,65 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 29. November 2017 (Record day: 13. November 2017). Der Konzern erhöht damit das 40. Quartal in ununterbrochener Folge die Dividende.

Spectra Energy Partners, LP ist im Bereich Energietransport und Energieaufbewahrung tätig. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Houston und wurde von Spectra Energy gegründet. In den ersten 9 Monaten 2017 lag der operative Umsatz bei 2,09 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,87 Mrd. US-Dollar), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2017 liegt die Aktie an der Wall Street mit 4,73 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 13,83 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. November 2017).

Redaktion MyDividends.de