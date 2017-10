Spirent kündigt mehrere Millionen Dollar schwere Bereitstellung von VisionWorks für Customer Experience Assurance an

Spirent Communications plc (LSE:SPT), einer der weltweiten Marktführer bei Lösungen für Lifecycle-Service-Assurance, hat heute den Abschluss der ersten Phase der Bereitstellung einer mehrere Millionen Dollar schweren Lösung für VisionWorks Customer Experience Assurance (CEA, Sicherung des Kundenerlebnisses) für einen nordamerikanischen Tier-1-Service-Provider bekanntgegeben. Die Bereitstellung, deren Wert im Bereich von 6 Millionen USD geschätzt wird, besteht aus proaktiven und automatisierten Troubleshooting-Analysen für die Ermittlung, Priorisierung und Lösung von Problemen mit dem Kundenerlebnis. Für die nächsten zwölf Monate sind mehrere weitere Phasen geplant.

Mit der Lösung VisionWorks CEA können Anbieter den Schritt von der manuellen Behebung von Problemen aufgrund von Kundenbeschwerden hin zu proaktiven, automatisierten Lösungen tun. Das führt zu besseren Kundenerlebnissen zu geringeren Kosten. VisionWorks CEA sammelt Daten aus verschiedenen Netzwerkdatenbanken und Sicherheitssystemen und kann so für eine einheitliche Übersicht über das Kundenerlebnis und die darauf einwirkenden, zugrundeliegenden Faktoren für die Netzwerkleistung sorgen. VisionWorks CEA kann in proaktiver Weise Probleme beleuchten und lösen, die viele Kunden betreffen, bevor nachgelagerte Betreuung und sonstige Kosten anfallen. Wenn unumgehbare Probleme auftreten, kann der Troubleshooting-Vorgang mit VisionWorks erheblich beschleunigt werden, indem Grundursachen genau lokalisiert und Lösungen angesteuert werden. VisionWorks CEA ist einzigartig in seiner Fähigkeit, synthetischen Datenverkehr von Testmitteln zu nutzen, um Probleme loszuwerden und zu beheben, bevor ein einziger Kunde von ihnen betroffen ist.

"Wir können eine Nachfrage nach proaktiver, automatisierter Sicherung und Analysen für das Kundenerlebnis als Hauptfaktor für unsere Tätigkeiten im Bereich der Lifecycle Service Assurance ausmachen", sagte Dave Stehlin, General Manager für Lifecycle Service Assurance bei Spirent. "Während der aktuellen Naturkatastrophen in Nordamerika unterstützte VisionWorks CEA unsere Kunden zum Beispiel bei der Priorisierung ihrer Troubleshooting-Aktivitäten, damit sie entscheidende Services für ihre Kunden so schnell wie möglich wiederherstellen konnten. Im Zuge der Übernahme von Virtualisierung und 5G werden Analysen ein unerlässliches Werkzeug zum effizienten Sichern des Kundenerlebnisses und beim Managen von Serviceproblemen sein – ob in großem Maßstab oder kundenspezifisch."

Die CEA-Lösung VisionWorks ist Teil einer Suite von Lösungen für Lifecycle Service Assurance (LSA) von Spirent. Spirents LSA-Lösungen automatisieren das Testen und die Gewährleistungsabläufe über den Service-Lifecycle hinweg, um Service-Innovation zu beschleunigen und die Betriebskosten zu senken. Weitere Informationen über Lifecycle Service Assurance und VisionWorks finden Sie unter https://www.spirent.com/Solutions/Service-Assurance.

Über Spirent Communications plc

Spirent Communications plc (LSE: SPT), ein international führender Anbieter im Bereich Tests und Messungen, bietet ein umfassendes Portfolio von Lösungen für Tests von Datenzentren, Cloud-Computing und virtualisierten Umgebungen, Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Netzwerken und -Services, Wireless-Netzwerken und -Geräten, Netzwerk- und Anwendungssicherheit und Positionierungstechnologien. Weitere Informationen finden Sie hier: https://corporate.spirent.com/About-Us.

