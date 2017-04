SPORT/ROUNDUP: Juve-Titelkurs mit Khedira - Rüdiger festigt mit Rom Platz zwei

TURIN (dpa-AFX) - Juventus Turin bleibt mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira klar auf erneutem Meisterkurs, AS Rom ist mit Nationalspieler Antonio Rüdiger auf gutem Weg in Richtung Champions League. Die beiden führenden Clubs der Serie A haben sich am Wochenende keine Ausrutscher geleistet. Einen Tag nach dem 2:0-Heimsieg von Juve gegen Chievo Verona durch einen Doppelpack von Argentiniens Nationalspieler Gonzalo Higuain legte die Roma ein 3:0 beim FC Bologna nach.

"Das war ein wichtiger Sieg gegen Chievo, der Druck auf Rom gemacht hat", meinte Juventus-Profi Stephan Lichtsteiner. Aber die Römer hielten dem Druck stand. Federico Fazio (25.), Mohamed Salah (41.) und der ehemalige Bundesliga-Profi Edin Dzeko (75.) sorgten am Sonntag für den 23. Saisonsieg der Römer.

Sie liegen nach 31 Spielen weiterhin sechs Punkte hinter den Turinern, die unmittelbar nach dem Sieg gegen Verona den Blick auf den Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona richteten. Am Dienstag empfangen Khedira und Co. die Katalanen zum Viertelfinal-Hinspiel.

Einen bitteren Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Europa League mit Stadtrivale AC Mailand musste Inter Mailand hinnehmen. Beim stark abstiegsgefährdeten Aufsteiger FC Crotone, der bis zum Anpfiff vier Siege aus 30 Spielen vorweisen konnte, unterlag Inter mit 1:2 (0:2). Milan machte es besser und löste seine Pflichtaufgabe mit einem 4:0 beim Tabellenvorletzten US Palermo. Damit rückte Milan auf den sechsten Platz vor, Inter ist nun Siebter mit zwei Punkten weniger als der Stadtrivale./jmx/DP/he